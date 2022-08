Pieve di Teco, taglio del nastro per l’Expo Valle Arroscia

Pieve di Teco. Ha preso il via ufficialmente nel pomeriggio la nona edizione dell’Expo della Valle Arroscia, che si svolgerà fino al prossimo 28 agosto nella suggestiva cornice dei portici e nel centro storico di Pieve di Teco: paese che per l’occasione si trasforma in una vera e propria vetrina delle eccellenze del territorio. Un evento organizzato dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio e del comune di Pieve di Teco, in collaborazione con l’unione dei comuni della valle Arroscia e il parco Alpi liguri.

Al taglio del nastro hanno partecipato numerose autorità, tra cui l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato per il Senato al collegio uninominale: «In mostra a Pieve di Teco ci sono le eccellenze agro-alimentari e artigianali della Valle Arroscia – ha detto – L’Expo è ormai punto di riferimento non solo per i produttori e i visitatori locali, ma anche per i turisti, a dimostrazione che l’artigianato e le produzioni Eno-gastronomiche e vinicole sono importantissime per attrarre buoni flussi turistici nella nostra Liguria e soprattutto nel nostro entroterra che, ricordo, è bellissimo, e contribuiscono a mantenere in vita attività che producono occupazione».

