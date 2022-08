Porti Savona-Vado, protesta dei lavoratori di Cosmopol per le buste paga: “Mille promesse, ma solo ritardi ed errori”

Savona/Vado Ligure. “Ogni mese riscontriamo problemi con le buste paga della maggior parte dei lavoratori, gli straordinari non risultano correttamente pagati per le effettive ore lavorate, i corsi di formazione obbligatori eseguiti fuori orario di lavoro non vengono retribuiti e l’accredito degli stipendi, talvolta non rispetta le tempistiche concordate”. A quasi 4 mesi di distanza continua la protesta dei lavoratori di Cosmopol, anche se sono stati sistemati i livelli di luglio 2021 e pagati gli arretrati.

A riportarlo è Giacomo Larocca Conoscente, Dirigente Sindacale della Uiltucs Liguria che si sta occupando delle guardie particolari giurate ed operatori fiduciari della Cosmopol Spa che si era aggiudicata l’appalto presso Autorità Portuale.

