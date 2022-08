Prima Categoria, il Plodio si regala Andrea di Mattia: ufficiale l’ingaggio dell’ex Napoli e Spezia U19

Plodio. Una rosa basata su un importante blocco di conferme alla quale la società sta continuando ad aggiungere innesti mirati e di spessore. È questa in estrema sintesi l’importanza scelta dal Plodio per il suo mercato estivo, una sessione infuocata in cui il sodalizio biancoblú è riuscito a piazzare numerosi colpi interessanti. L’ultimo in ordine di tempo, annunciato attraverso i canali social del club, sembrerebbe poter facilmente essere classificato come la classica “ciliegina sulla torta”.

Di seguito ecco la nota pubblicata su Facebook: “Togliamo il coniglio dal cilindro e ci regaliamo le prestazioni di un giocatore di assoluto valore, abituato a calcare campi di categorie superiori.

» leggi tutto su www.ivg.it