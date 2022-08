Sanremo, l’indagine della Finanza su Amaie Energia non si ferma

Sanremo. Nuovo accesso della Guardia di Finanza ieri presso la sede di Amaie Energia e Servizi Srl. I militari delle Fiamme Gialle sono tornati a fare visita agli uffici della società pubblica che si trovano al primo piano del mercato dei fiori in Valle Armea, a distanza di un paio di settimane dal primo “blitz” (vedi correlato), per acquisire altra documentazione relativa agli ultimi concorsi banditi per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre figure tecniche.

L’accesso della Finanza nella sede della società partecipata dal Comune di Sanremo e dalla Filse di Regione Liguria, si è svolto, come nella prima occasione, alla presenza del presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero e del direttore generale Luca Pesce. Dei tre concorsi finiti sotto la lente dei militari, due si erano conclusi con l’assunzione dei candidati più meritevoli, mentre un terzo era stato annullato in autotutela dal Cda di Amaie Energia. Non si esclude che l’indagine in corso si stia allargando a nuove ipotesi investigative sulla base degli elementi raccolti.

