Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

A partire da lunedì 22 agosto 2022, per un mese, sino a giovedì 22 settembre 2022, potranno essere presentate, da parte dei cittadini di Santa Margherita Ligure, le domande per ricevere i contributi comunali di sostegno al pagamento della Tari per l’anno 2022.

» leggi tutto su www.levantenews.it