Da Giovanna Savino

Venerdì 26 Agosto 2022 ore 21:30 in Santa Margherita Ligure presso il Porto e precisamente in panchina Rizzo, si terrà un concerto di Santa Festival in cui Associazione Musicamica presenta “Artur’s Trio”, formato da Eliana Zunino – voce, Giangi Sainato – chitarra e Stefano Guazzo al sax, che ci propongono “Colors! Emotional Music”Musiche da Chick Corea a Amy Winehouse, da Lauzi a Fossati.

