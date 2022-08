Scoperti 44 lavoratori in nero in provincia di Savona: “maxisanzione” per quattro datori di lavoro

Provincia. Le fiamme gialle del comando Provinciale di Savona, in queste settimane di agosto, hanno intensificato i servizi di controllo economico del territorio, intervenendo in diversi locali notturni della riviera, in alcuni casi con la collaborazione di personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Savona, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro.

I militari del gruppo di Savona e della compagnia di Albenga, in tre noti locali da ballo della riviera savonese, nei comuni di Varazze, Alassio e Albenga, hanno individuato 37 lavoratori in nero/irregolari, intenti a lavorare dietro il bancone del bar, a servire ai tavoli, ovvero impiegati come parcheggiatori e addetti alla sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 ed i 55 anni, sia italiani che stranieri.

