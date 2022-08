“Se non vedo i soldi sai stasera dov’è tua figlia?”, la telefonata di Alberto Scagni prima dell’omicidio

Genova. “Lo sai stasera dove sono Gianluca e tua figlia? Se non trovo i soldi sul conto tra 5 minuti, lo sai dove cazzo sono?”. La voce alterata dal disagio mentale, registrata da un padre disperato e pubblicata da una madre combattiva sui social, è quella di Alberto Scagni, 42 anni, in carcere per l’omicidio della sorella Alice, 34 anni, avvenuto la sera del 1 maggio davanti a casa della donna, a Genova.

Da mesi i genitori di Alice e in particolare la madre Antonella, assistiti da Fabio Anselmo, legale che ha seguito anche i casi Cucchi e Aldrovandi, chiedono alla procura di rendere note le loro chiamate di richieste di aiuto alla polizia, l’ultima delle quali proprio il 1 maggio, in seguito a quella telefonata di Alberto. La loro idea è di essere stati ignorati dalle forze dell’ordine. “Signo’, non famola tragica” rispose un agente al centralino alla madre che chiedeva un intervento.

