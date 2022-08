Settembre al Boca Beach, ogni weekend musica e intrattenimento in spiaggia

Sanremo. Pian piano il caldo che ha accompagnato turisti e cittadini per tre lunghi mesi sta scemando, i locali e gli stabilimenti balneari iniziano a chiudere, ma questo non vale per il Boca Beach di Sanremo.

Considerato da portali e giornali autorevoli della zona, e non solo, tra i 5 migliori della Liguria, il Boca Beach ha deciso di continuare l’avventura stagionale ancora per un po’. Nonostante il grande “Closing Party”, avvenuto domenica scorsa, dell’ormai noto e appuntamento domenicale “PicNic”, lo stabilimento continuerà ad allietare le giornate di tutti coloro che amano il sole e il caldo settembrino.

» leggi tutto su www.riviera24.it