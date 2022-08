Vendita alcolici, sanzione da 7mila euro per un esercente recidivo: si valuta altra sospensione della licenza

Borghetto Santo Spirito. Negli ultimi giorni sono stati eseguiti controlli, anche in orario serale e notturno, da parte della polizia locale di Borghetto nel corso dei quali è stata comminata una sanzione di circa 7mila ad un esercente per la violazione della normativa sulla vendita di alcolici. Lo stesso esercente, recidivo perché già sanzionato per una violazione analoga, è stato segnalato alla Questura di Savona che valuterà un’eventuale sospensione temporanea della licenza.

Durante i controlli sono stati anche sequestrati numerosi sdraio e ombrelloni lasciati nelle spiagge libere a tenere occupati i posti migliori per il giorno successivo. La polizia locale ha anche contestato ad un venditore un’occupazione di suolo pubblico maggiore rispetto a quella autorizzata.

» leggi tutto su www.ivg.it