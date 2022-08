Che tempo farà? Aggiornamento meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. Buonasera care lettrici e lettori di Riviera24. Eccomi con un brevissimo aggiornamento meteo per la giornata di domani, domenica 28 agosto. Essa avrà toni decisamente instabili con possibili piovaschi puntiformi in risalita dal mare che potrebbero interessarci fino a sera.

Quindi anche la costa potrebbe avere piccole dosi di pioggia. Il vento sarà nord orientale al mattino in successiva rotazione meridionale. Più sostenuto in mattinata, anche se piuttosto al largo. Al pomeriggio perderà di forza.

Il mare non avrà grandi variazioni di sorta e lo troveremo calmo. Bene, è tutto, ci risentiamo lunedì, buona serata!

