Con l’Hd a Pigna spariscono i canali tv, la rabbia dei residenti: chi non può permettersi impianto satellitare resta isolato

Pigna. Una manciata di canali, tutti targati Rai. E’ quanto si riesce a vedere in televisione a Pigna, in alta val Nervia, da quando, come stabilito dalla nuova roadmap del Ministero dello Sviluppo Economico, si è passati alla nuova tv digitale. A rendere noto il problema è Angelo Verrando, giornalista e scrittore abitante a Pigna.

«Raiuno, Due, Tre e Rainews 24 – scrive Verrando -. Questa è la scarna lista dei canali disponibili a Pigna, Buggio e Castelvittorio per chi ha un impianto tradizionale di ricezione dei segnali televisivi. Il minimo sindacale. E gli altri? Il modem da 50 euro acquistato dopo il passaggio in HD dei canali nazionali, non li riceve e basta. Altro che switch-off e passaggio guidato dalle vecchie alle nuove frequenze per cogliere tutti i benefici della cosiddetta Alta Definizione a costi accessibili. Altro che innovazione tecnologica a livello nazionale e, chissà, internazionale. Altro che accesso a nuovi e più interessanti trasmissioni di informazione e intrattenimento. In Alta Valnervia a chi non può spendere tra i 350 e i 500 euro per un impianto satellitare, l’isolamento è servito in stile HD datato 2022».

» leggi tutto su www.riviera24.it