Genova “invasa” dai croceristi: +330% di transiti rispetto al 2021 e il prossimo mese altre 30 maxi navi

Genova. Sono lontani i tempi in cui ad agosto la città si svuotava. In questi giorni è sotto gli occhi di chiunque quanto il centro di Genova sia affollato di turisti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero: gruppi di persone con zainetti, visiere e bastoncini da passeggio – per affrontare i saliscendi della Superba e i suoi vicoli – ma anche molte famiglie, coppie, giovani e meno giovani, cicloturisti e backpackers, ce n’è per tutti i gusti.

E’ però innegabile che la tipologia di turista più presente sia il crocerista. Parte, spesso, di una comitiva con tanto di guida privata, a bordo di pullman e trenini e risciò per i giri della città, meno sovente si inoltra solitario tra centro storico e alture, ma sicuramente per gli esercizi che hanno scelto di restare aperti ad agosto una vera e propria “manna dal cielo”.

» leggi tutto su www.genova24.it