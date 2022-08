Gotti dopo il 2-2 con il Sassuolo: “Partita dai due volti, ma bene la reazione. Coi cambi ho preso un rischio”

Un buon punto per lo Spezia, che contro il Sassuolo accarezza l’idea della vittoria, salvo poi soffrire nella ripresa, sotto le sfuriate della squadra di Dionisi: “È stata una partita dai due volti” – spiega in conferenza stampa il tecnico delle Aquile Luca Gotti -. “Abbiamo visto diverse cose, con un primo tempo molto aperto, in cui abbiamo creato difficoltà all’avversario e subendo anche qualche difficoltà, come ci eravamo detti ieri. Il Sassuolo sa usare gli spazi, ma mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento dopo l’1-0 subito, con lavoro e fatica, orgoglio, ed è la parte buona. Il primo tempo finisce così e la ripresa inizia in linea. Poi ti spaventi dopo quel 2-2 fortuito, in quel modo, concedi spazi e se lo fai con il Sassuolo ti fanno male”.

Un 2-2 nato in una circostanza quasi comica, con un errore della linea difensiva. Ma per Gotti non c’è il dito da puntare: “Non l’ho nemmeno rivisto, in diretta l’ho visto e l’allenatore si arrabbia da come parte la palla, da come siamo messi… poi sindacare gli errori non va bene, fanno parte del calcio. Poi Drago è stato protagonista di ottimi interventi”. Uno Spezia a tratti spavaldo, capace di giocare a uomo contro i giocatori di grande qualità del Sassuolo, ma che ha pagato un po’ dazio nella ripresa: “Abbiamo cercato di palleggiare in un certo modo. Non era solo il duello individuale, ma la gestione della palla in un certo modo”.

