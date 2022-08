Guasto alla rete gas di Ameglia, riallacciato il 50 per cento delle utenze

È stato ripristinato circa il 50% delle 900 utenze rimaste senza fornitura di gas ad Ameglia, nello spezzino, a seguito della rottura dell’acquedotto che alcuni giorni fa ha provocato l’allagamento delle tubazioni del metano. È quanto comunicato dal gestore Italgas. “Voglio ringraziare tutti gli operatori che si stanno adoperando in queste ore – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile – per il ripristino del servizio gas nelle abitazioni. Le operazioni sono state avviate in modo tempestivo dopo il guasto e la nostra Protezione civile regionale è sempre in costante contatto con il gestore Italgas e con il Comune di Ameglia”.

Nonostante la presenza di acqua rilevata a più riprese nei tratti più difficili all’interno della condotta del gas, stanno proseguendo senza sosta gli interventi dei tecnici che confermano entro domani, domenica 28 agosto, il riallaccio di tutte le utenze interessate dal disagio. Si prevede che l’attività di spurgo proseguiranno per alcuni mesi, senza tuttavia compromettere il servizio.

