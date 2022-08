Il Pd ligure presenta i candidati alle elezioni politiche. Orlando: “I cittadini sanno riconoscere chi combatte le disuguaglianze”

del 25 settembre e dà il via alla campagna elettorale con un viaggio a tappe nel mondo del Lavoro e della Sanità ligure per presentare le proposte del PD

Il Partito Democratico in Liguria presenta i candidati alle elezioni del 25 settembre: una squadra di donne e uomini competenti e di alto profilo, tra cui molti amministratori locali radicati sul territorio, capaci di rappresentare i bisogni e le aspirazioni delle persone e garantire lo sviluppo della Liguria. Un gruppo che darà voce anche ai giovani e alle loro speranze di futuro, affrontando temi come cambiamento climatico, lavoro, diritti, sanità e parità di genere. Per dare il via alla campagna elettorale, dalla prossima settimana, il PD organizzerà un viaggio nel mondo del Lavoro e della Sanità ligure. Prime tappe di un percorso che toccherà luoghi e temi strategici per lo sviluppo del territorio.

