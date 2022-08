La Provincia mette mano alle scuole. Interventi per 7,5 milioni di euro

In occasione dell’incontro che si è tenuto presso il Palazzo della Provincia alla Spezia tra i dirigenti degli istituti scolastici superiori che hanno sede nello spezzino in edificati di proprietà dell’Ente e l’Ufficio tecnico della stessa Provincia, è stato presentato il nuovo piano degli interventi della Provincia della spezia previsto nei prossimi mesi per gli edifici scolastici.

In continuità con gli investimenti in corso e quelli in fase di programmazione, la Provincia della Spezia ha annunciato di aver dato il via al nuovo programma di messa a norma ed efficientamento tecnico degli stessi edifici che ospitano la scuole, questo aderendo a bandi di finanziamenti statali per 7 milioni e 464.799 euro. Si tratta di una serie di programmi a proseguimento degli investimenti sviluppati negli ultimi tre anni e che avranno inizio nel corso del 2022 e del 2023, sia per la messa in sicurezza e la modernizzazione delle sedi scolastiche, sia per la riqualificazione degli edifici. A coprire gli oneri di questi interventi sono stati reperiti fondi già individuati e acquisiti nell’ambito dei finanziamenti Next generation EU per opere prioritarie già in fase di avvio.

