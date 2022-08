La Pubblica assistenza di Pitelli entra nella grande famiglia delle Misericordie d’Italia

Ieri e oggi, in occasione di Pitei’n in cantina, alcune Misericordie del Genovesato e del Ponente ligure, insieme alla Misericordia Val di Magra, sono giunte a Pitelli per suggellare l’ingresso della Pubblica Assistenza di Pitelli, nella grande famiglia giallo ciano, che sono poi i colori che contraddistinguono le Misericordie d’Italia.

Le Misericordie sono realtà consolidate su tutto il territorio nazionale, anche in Liguria dove si contano 7 Misericordie: Misericordia di Genova Centro, Misericordia Fiumara, Misericordia Ponente Soccorso, Misericordia Vallecrosia, Misericordia Sanremo e Misericordia Val di Magra. La settima sarà appunto la Pubblica Assistenza di Pitelli.

