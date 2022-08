La virologa Ilaria Capua: “Invadere gli ecosistemi porta i virus a fare il salto di specie”

Anche la seconda serata del festival Percorsi a Santo Stefano Magra ha registrato il tutto esaurito con un numeroso pubblico venuto ad ascoltare la virologa di fama mondiale Ilaria Capua che, con l’aiuto di due alunne della scuola media di Santo Stefano, ha esposto ai presenti la sua idea di ‘salute circolare’ sempre in un’ottica di libertà, filo conduttore di tutte le quattro serate di questa 3ª edizione di rassegna.

A introdurre la seconda ospite di Percorsi è stato di nuovo il giornalista locale Filippo Lubrano che ha enumerato i prestigiosi riconoscimenti in ambito scientifico di Capua, ad oggi direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.

