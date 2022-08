Le pagelle dello Spezia – Ekdal, un errore grave. Bourabia etoile, Dragowski regala ma salva

Dragowski 5,5 – È vero che regala il 2-2, ma è anche l’uomo che lo salva, con un paratone su Defrel. Nel mezzo un paio di sbavature con i piedi e il marchiano errore che porta alla rete di Pinamonti, in coppia con Caldara. Dopo la sfida da MVP con l’Inter il primo passetto indietro, che non scalfisce però il pubblico spezzino che lo acclama a fine gara, con il coro “Drago, Drago” che risuona nel Picco.

Hristov 6,5 – La scelta a sorpresa di Gotti, che si rivela anche vincente. Guadagna il calcio di rigore che porta a riposo lo Spezia sopra di un gol, poi è costretto al cambio, ancora stordito dal colpo subito da Ferrari. Fa un buon lavoro in marcatura, non si sgancia molto sulla destra ma non è nelle sue qualità. Dal 46’ Caldara 5 – L’ingresso dalla panchina non lo aiuta e tempo cinque minuti e combina la frittata, in coppia con Dragowski. Palla mia, palla tua, palla a Pinamonti e 2-2 Sassuolo. Un errore di comprensione con il portiere polacco, dopo un discreto avvio di avventura allo Spezia, che non deve destabilizzarlo per il prosieguo della stagione. Bene nel finale, dove salva su Matheus Henrique.

