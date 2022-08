Incidente oggi pomeriggio a Lorsica, in Fontanabuona, per una donna caduta da un muretto riportando diversi seri traumi. Sono intervenuti il 118 con l’automedica Tango1 e la Croce Rossa di Cicagna. La paziente, stabilizzata sul posto, è stata inviata in codice roso al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Genova.

