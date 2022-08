Lungomare di Bordighera, la Soprintendenza scende in campo per le araucarie

Bordighera. «Il maestoso filare di Araucaria heterophylla (nota anche come Araucaria excelsa) che caratterizza, impreziosisce, e con la sua ombra rende fruibile il Lungomare Argentina anche nelle caldissime estati che ormai ci toccano, è un monumento. E’ censito nell’elenco degli Alberi Monumentali dell’Italia e della Liguria, e ha la qualifica di essere di “notevole interesse pubblico”. Tale qualifica riconosce che il filare di Araucaria è patrimonio di tutti e pregio per la nostra città; e lo rende intoccabile se non dopo la presentazione agli enti competenti di qualsiasi intervento che lo coinvolga e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni». Lo scrive il consigliere comunale di minoranza Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera).

«Era perciò parso quasi incredibile – continua – Che il progetto definitivo per la riqualificazione del Lungomare Argentina presentato nell’Ottobre 2021 alla Commissione Consiliare sull’Urbanistica neppure menzionasse il vincolo per la tutela del filare di Araucaria. E che l’unica risposta alle nostre richieste per tutelarne la sicurezza fosse stata una brevissima relazione agronomica che in quattro righe e mezzo indicava che il filare non sarebbe stato danneggiato».

