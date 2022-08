Partiti i cinghiali, alla Maggiolina bisogna spargere gli insetticidi, riempire le buche e salvare i prati

Sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del Parco della Maggiolina a seguito dello spostamento dei cinghiali che hanno determinato la chiusura del più importante polmone verde cittadino per 18 giorni. Le attività sono coordinate dall’ufficio Ambiente del Comune ed eseguite, secondo i protocolli indicati da ASL5, da personale specializzato.

A seguito della disinfestazione all’interno del parco, che prevede l’uso di sostanze insetticide, alcuni marciapiedi che costeggiano la struttura potrebbero essere interdetti al transito dei pedoni fino a che gli effetti delle sostanze utilizzate non saranno esauriti.

