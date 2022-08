“Succede alla Spezia, una provincia in continua espansione edilizia e nella quale il lavoro in questo settore non mancherebbe ma… c’è un ma: questa abbondanza riguarda solo i Padroni, che spesso ingrassano a scapito dei lavoratori schiavi del bisogno.

Le congiunture economiche attuali vanno a penalizzare ancor più, duramente, chi sopravvive (perché vivere pare già un’impresa) coi proventi del proprio duro lavoro.

