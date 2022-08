Pecini: “Per noi mercato difficile, cambiato progetto in corsa. Ma Gotti sarà soddisfatto”

Breve ma chiaro, Riccardo Pecini parla ai microfoni di DAZN nell’immediato pre partita di Spezia-Sassuolo. Tema principale il calciomercato, che specie dopo le parole di ieri di mister Gotti potrà regalare qualche sorpresa allo Spezia, in questi ultimi giorni. “Con il mister parliamo tantissimo, ci confrontiamo su tutto. Purtroppo il mercato è difficile per tutti e specie per noi che abbiamo dovuto cambiare un progetto in corsa. Alla fine il mister sarà soddisfatto”, le parole del DT spezzino.

