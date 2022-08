Peste suina, Confagricoltura denuncia: “Ritardi nella posa delle recinzioni anti cinghiali”

Liguria. “Il 20 agosto scorso, in base ai programmi a suo tempo definiti, si sarebbero dovuti concludere i lavori per la posa della recinzione anti cinghiali volta a contrastare la diffusione della peste suina africana nella zona infetta a cavallo tra il Piemonte e la Liguria. Finora sono oltre 180 i casi di peste suina africana segnalati su cinghiali tra Piemonte e Liguria, ultimo in ordine di tempo uno ieri in Valle Scrivia”. Lo afferma in una nota Confagricoltura Liguria.

“A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza l’attività di abbattimento dei cinghiali nell’area infetta è sospeso. La recinzione – dichiara Luca De Michelis, presidente di Confagricoltura Liguria – è ancora lontana dall’essere completata e il timore di diffusione dell’epidemia continua a rimanere alto: chiediamo al commissario e alle istituzioni regionali di fornire alle organizzazioni agricole un ragguaglio aggiornato sui tempi di realizzazione della rete anti-cinghiali e di intensificare gli sforzi per completare le opere”.

