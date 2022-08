Ponente. E’ di quattro feriti il bilancio di altri tre incidenti stradali che hanno interessato il savonese nel pomeriggio di oggi.

Il primo in corso Svizzera a Savona, dove intorno alle 15 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause in via di accertamento. Ferito nell’impatto tra i due mezzi il conducente del ciclomotore, un giovane, finita a terra dopo l’urto con la vettura.

» leggi tutto su www.ivg.it