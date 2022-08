Sanità, in Asl1 8300 donazioni di sangue, plasma e piastrine in otto mesi: tutti i dati del servizio trasfusionale

Imperia. Dal 1 di gennaio al 21 agosto scorso sono state più di 7900 le unità di sangue raccolte da oltre 5600 donatori. Aggiungendo le unità di plasma e piastrine nello stesso periodo, si arriva a 8300 donazioni in otto mesi. Sono questi alcuni dati che evidenziano l’importante lavoro svolto dal centro trasfusionale dell’Asl1 di Imperia: uno dei primi in Liguria per numero di trasfusioni.

«E’ importante sottolineare che la direzione aziendale di Asl1 ha investito moltissimo in questo servizio e si è notevolmente impegnata per ricostituire un organico dirigenziale – spiega il dottor Attilio Fabio Cristallo, responsabile del reparto -. Proprio perché quello trasfusionale è un servizio di base ma importante, sia perché viene svolta una attività ambulatoriale significativa sia perché svolge un’importantissima attività di raccolta sangue».

» leggi tutto su www.riviera24.it