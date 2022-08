Spezia prigioniero della maxi rosa nata con il blocco del mercato

Il blocco del mercato è ancora lì, ma questa volta non c’entra nulla la Fifa. Da quel 10 giugno scorso, quando il Tribunale dello Sport di Losanna riconsegnò allo Spezia la possibilità di fare acquisti in entrata, la rosa dello Spezia pensata per bastare fino al 2024 non ha perso volume. O meglio: ha salutato elementi di peso (Erlic, Maggiore, Provedel e Manaj), sostituendoli solo in parte (Caldara, Ekdal, Dragowski, l’attaccante?). Nella prima squadra odierna ci sono, a ranghi completi, ancora 33 calciatori a cercare spazio in quel di Follo, sotto gli occhi sempre più impazienti di Luca Gotti.

A sei giorni dalla fine del mercato, per arrivare agli ideali 27-28 elementi (compresi tre acquisti) serve un’opera di sfoltimento che negli ultimi due mesi non è riuscita. Anzi. La rottura dei rapporti con il SonderjyskE uscito dalla galassia Platek, che nel frattempo è diventata un microcosmo di due società, ha lasciato in dote sia Holm che Kornvig e ha chiuso la porta ad uno sbocco che si era rivelato comodo. E pure i rapporti tecnici non proprio fluidi con il Casa Pia ha portato a sorpresa Leo Sanca ad inizio agosto in Italia. Un altro da provare a piazzare sul filo di lana, insieme ai vari Mraz, Nguiamba e Stijepovic, più i prestiti auspicabili di qualcuno tra i giovani Sher, Podgoreanu, Bertola, e Kornvig stesso, in cerca di minutaggio.

