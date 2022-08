Ventimiglia, polizia arresta esponente di spicco della mafia nigeriana

Ventimiglia. Abito elegante, occhiali, valigetta 24 ore e modi signorili: E.O.J., nigeriano di 34 anni doveva dare un’immagine di sé ineccepibile, così come da dettami impartiti dai vertici dell’organizzazione, per non destare sospetti soprattutto davanti le Forze dell’Ordine.

Con estrema sicurezza, ha mostrato i documenti alla Polizia di Frontiera presso Ponte San Luigi, dopo un tentativo fallito di nascondersi in Francia, poiché non in regola coi documenti per entrare in quello Stato, tanto che era stato respinto.

Tutto “troppo” perfetto per non sollecitare la “curiosità investigativa” di quei poliziotti ai quali non bastava il solo controllo del documento. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, con l’inserimento delle impronte decadattiloscopiche nel Sistema A.F.I.S. ed eseguiti più approfonditi accertamenti nelle varie Banche Dati, è emerso un provvedimento dal quale lo straniero è risultato da ricercare a seguito di una complessa indagine svolta dalla Squadra Mobile di L’Aquila, in collaborazione con quella di Modena.

