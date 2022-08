Aiuole devastate dai cinghiali in centro, Garbarini: “Domani riunione con Regione e altri comuni per azioni mirate”

Albisola Superiore. E’ ormai diventato evidente il problema dei cinghiali in città ad Albisola Superiore. A essere “prese di mira” in orario serale e notturno le aiuole dei giardini di fronte al palazzo comunale in piazza del Popolo, quelle vicino alle scuole La Massa e quella di largo Gavotti, a pochi metri dal casello autostradale.

Ieri sera, nei pressi di via Alessandria, è stata avvistata una famigliola di tre cinghiali che girovagava, questa mattina visibili invece le tracce che hanno rovinato il manto erboso che viene curato dal personale comunale. Anche sui social corrono le immagini e le richieste di qualche intervento per risolvere la situazione prima che possano contarsi dei danni più seri di quelli che si sono verificati fino ad ora.

» leggi tutto su www.ivg.it