Alla Cerreta di Carro il “campo” degli adulti di Azione cattolica

Il settore Adulti di Azione cattolica ha tenuto nell’”Oasi” Gianelliana della Cerreta di Carro il fine settimana di formazione sul tema” Arte, bellezza e spiritualità”. Hanno aiutato i quasi trenta partecipanti a riflettere su argomenti così importanti e complessi lo scultore Fabrizio Mismas e il filosofo-teologo Antonino Postorino. Il sottotitolo dell’incontro riportava uno stupendo pensiero di san Giovanni Paolo II, contenuto nella Lettera agli artisti del 1999: ”La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente”. Le riflessioni degli oratori si può dire abbiano avuto come battistrada proprio la Bellezza, quella con la B maiuscola, per condurre pian piano a tentare di scoprire il velo del trascendente. Mismas ha utilizzato immagini scultoree, dall’epoca greco-romana al rinascimento, dal barocco (Gian Lorenzo Bernini per lui è forse il più grande…) sino al secolo scorso, con particolare richiamo allo spezzino Angiolo Del Santo, che ha regalato alla città splendide sculture come la “Vittoria alata”, monumento ai Caduti nel piazzale del Marinaio. Mismas ha poi affermato che anche la musica è veicolo privilegiato per percorrere le vie dello spirito verso qualcosa di sublime e lo ha dimostrato calandosi con entusiasmo contagiante dentro opere liriche e sinfonie straordinarie, dando prova di una notevole conoscenza della materia. La Bellezza è stato il filo rosso che ha tenuto insieme arte, cioè il visibile, e il trascendente, cioè l’invisibile e ineffabile. Il capo più direttamente unito all’Assoluto è stato analizzato da par suo da Postorino, con un excursus nella storia della filosofia, partendo da Socrate e soprattutto da Platone con il concetto di Iperuranio, “luogo” dove esiste l’idea del Bene assoluto che sovrasta la materia effimera e caotica nello spazio-tempo. L’articolata riflessione è alla fine approdata all’Amore – con riferimenti alla musica e alla poesia dantesca (Il Dolce stil novo, La donna angelo) – con un’affermazione che ha molto colpito i partecipanti: la Bellezza è il motore dell’Amore. Sono stati due giorni pieni, ricchi di momenti di riflessione e di condivisione, utili per il vivere quotidiano e per proseguire il nostro cammino umano, lungo e non facile, verso la Bellezza “assoluta”.

L’articolo Alla Cerreta di Carro il “campo” degli adulti di Azione cattolica proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com