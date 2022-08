Ampadu ora è ai dettagli: domani può arrivare in Italia, martedì le visite mediche

Si avvicina sempre di più Ethan Ampadu. Lo Spezia nelle scorse ore ha raggiunto il definitivo accordo con il Chelsea per il prestito del polivalente gallese, capace di giocare sia come difensore che come centrocampista, risultando particolarmente prezioso e adatto al modulo di gioco di mister Luca Gotti. Al Chelsea andrà circa mezzo milione per il prestito, con un’opzione da poco più di tredici milioni concessa allo Spezia per riscattare l’ex giocatore del Venezia il prossimo giugno.

Il gallese, che aveva già aperto da qualche giorno ai liguri, torna così a giocare in Italia, vetrina in cui potrà prepararsi al meglio anche in vista del Mondiale di novembre-dicembre, a cui parteciperà con il Galles. Previsto per domani l’arrivo in Italia, poi martedì il giorno delle visite. L’operazione Ampadu è strettamente legata alla cessione di Janis Antiste al Sassuolo, i cui dirigenti hanno avuto un colloquio con Riccardo Pecini e Stefano Melissano nella serata di ieri, proprio in occasione dello scontro diretto tra i neroverdi e le Aquile. Rimane distanza tra domanda e offerta, ma le parti sembrano essere un po’ più vicine, nonostante il Sassuolo parallelamente stia lavorando anche a Laurentié del Lorient, per cui è disposto ad investire una cifra considerevole.

