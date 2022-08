Arenzano. Un incendio è divampato questo pomeriggio poco dopo le 16 ad Arenzano, nel dehors del ristorante ‘Gino’, distruggendo vari arredi tra cui il passaggio di accesso ai locali interni.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno messo in sicurezza la zona e impedito che le fiamme aggredissero altre parti del ristorante. Per fortuna non si registrano feriti visto che il locale al momento del rogo era chiuso.

