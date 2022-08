Calcio, il Taggia batte l’Albenga. Buttu ugualmente soddisfatto: “Ottima prestazione, la palla non voleva entrare”

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione con tante assenze, non era facile affrontare una squadra che l’anno scorso ha fatto bene e si è mantenuta su quei livelli. Dovevamo fare quel tipo di partita, interpretando un altro sistema di gioco forzatamente, ma non mi ricordo parate di Radu e di aver mai perso una partita con due rigori sbagliati. Non devo rimproverare niente ai ragazzi, ci siamo giocati la qualificazione nella partita a Imperia, non oggi dove abbiamo perso immeritatamente perché la palla non voleva entrare”.

“Bene Favara all’esordio, male l’infortunio di Gabriel Graziani e speriamo che non sia un infortunio grave. Garibbo e Anselmo non hanno ancora i minuti nelle gambe, bisogna aspettarli”.

