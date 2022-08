Cassego: incontro del clero con i vescovi Palletti e Vaccari

Alcune decine di sacerdoti e diaconi permanenti si sono ritrovati al centro “San Pio X” di Cassego, in alta Val di Vara, ospiti della comunità del seminario per il tradizionale incontro estivo del clero. La novità di quest’anno è stata rappresentata dalla contemporanea presenza nella casa diocesana di un gruppo di ragazzi e ragazze della Pastorale giovanile, che proprio a Cassego concludevano, con i loro assistenti ed educatori, il campo estivo “itinerante” avviato nei giorni precedenti a Rimini. L’incontro del clero è stato condotto dal vescovo della vicina diocesi di Massa Carrara – Pontremoli Mario Vaccari: come ha ricordato il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti aprendo l’incontro, “per quasi diciotto secoli i nostri territori hanno costituito un’unica diocesi ed è quindi profondo il legame di fede e di storia che viviamo”. Vaccari, come è noto, appartiene all’ordine dei frati minori di san Francesco. Non a caso, nella sua relazione ha voluto rileggere il discorso ecclesiale del capitolo 18 del Vangelo di Matteo, sottolineando come proprio nella riflessione e nell’esperienza francescana si possa riconoscere la fraternità quasi come un nome più dettagliato e personalizzato di quella che spesso chiamiamo comunione, e che da ultimo usiamo definire sinodalità. La parola di Gesù offre al riguardo alcune indicazioni interessanti. La prima è rappresentata, ha detto il vescovo Vaccari, dalla necessità di riconoscere quanto siamo piccoli e quanto abbiamo quindi bisogno di lasciarci accogliere, così come di imparare ad accogliere anche i più piccoli. Si aggiunge la responsabilità che i sacerdoti portano nell’evitare di diventare motivo di difficoltà per altri, l’attenzione a prendersi cura degli smarriti, a non dare nessuno per irrimediabilmente perso, l’importanza di una sincera correzione fraterna, offerta e ricevuta, per spiazzare e svuotare ogni insidia di maldicenza o di pregiudizio. Sono tutti aspetti assai impegnativi, ed è consolante la rassicurazione che bastano due o tre persone capaci di pregare insieme, in sintonia, per ottenere che quei doni siano offerti alla comunità. In questo percorso è sempre grande il bisogno di perdono, da chiedere e da offrire: un grande dono, ma acquistato a caro prezzo, attraverso il sacrificio di Gesù. Ciò – ha aggiunto Vaccari – deve rendere consapevoli di quanto sia prezioso riceverlo, ma anche rendere forti di fronte alle resistenze che possiamo sentire nell’offrirlo: purtroppo il male c’è e fa parte anche della nostra vita ecclesiale, ma le parole di Gesù indicano dei percorsi fondamentali per il respiro della comunità e per la costruzione della Sua Chiesa. La riflessione del vescovo ha dato modo a diversi dei presenti di ricordare quanto esperienze di fraternità presbiterale siano state e siano motivo di fecondità di un lavoro apostolico, a cominciare proprio da quella rappresentata dalla casa di Cassego come luogo di incontri giovanili, che quest’anno, come è noto, celebra i suoi 50 anni. Per sottolineare tale anniversario è stato realizzato un fascicolo di riflessioni e di fotografie, presentato in questa occasione dal responsabile don Paolo Costa. Nella successiva Messa all’aperto, nella radura vicina al bosco, si è pregato in modo particolare per il dono delle vocazioni. Nel successivo pranzo comunitario, condiviso anche con il gruppo dei giovani, sono stati infine ricordati vari anniversari significativi di sacerdoti e diaconi: erano presenti don Luca Pescatori e i diaconi Bruno Canese e Mauro Chiappini che hanno compiuto quest’anno il 25° di ordinazione.

