Dal Parco Nazionale delle 5 Terre

Le fototrappole installate nel bosco per monitorare l’efficacia dei cattle guard, dissuasori per ungulati, confermano che la sperimentazione avviata a giugno dal Parco sta ottenendo buoni risultati: nelle immagini raccolte alcuni esemplari di caprioli e cinghiali fanno marcia indietro di fronte ai passaggi con base sospesa e tubi di acciaio, posizionati in alternativa ai cancelli lungo il recinto di chiusura comprensoriale a protezione delle aree agricole.

