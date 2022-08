Compostela: un cammino di fede e amicizia. Tante partecipazioni dalle parrocchie spezzine

Domenica scorsa abbiamo riportato il resoconto della partecipazione quest’estate di alcuni seminaristi della diocesi, con altri giovani, al “cammino” verso Santiago di Compostela, nel nord della Spagna. Si tratta, come è noto, di uno dei più importanti pellegrinaggi cristiani in Europa e nel mondo. Nelle settimane scorse, questa esperienza, ricca di fede e di amicizia, è stata compiuta anche da numerose altre persone provenienti dal territorio spezzino. Alcune lo hanno fatto a titolo personale, da sole o con familiari ed amici, altre invece in gruppo. In particolare, oltre a quello cui hanno partecipato i seminaristi, sono stati due i gruppi impegnati nel “cammino” composteliano. Il primo in ordine di tempo è stato quello della parrocchia di Romito Magra, guidato dal parroco don Roberto Poletti. In questo caso si è trattato in prevalenza di persone adulte. In agosto, invece, è stata la volta di un nutrito numero di scout delle parrocchie di Lerici e di Luni. Il gruppo guidato da don Poletti ha percorso a piedi gli ultimi centoquindici chilometri verso Santiago, e questa – come per altri gruppi e persone – è stata l’occasione di celebrare il “Giubileo di San Giacomo”, che Papa Francesco ha prolungato per tutto l’anno 2022. “E’ stata – ci ha detto don Poletti – un’esperienza molto forte, soprattutto a livello spirituale. Abbiamo vissuto giorni intensi di cammino ma anche di condivisione e di preghiera. La Parola di Dio ci ha guidati ed accompagnati in veri momenti di grazia”. Ed ecco alcune brevi testimonianze dei partecipanti. “Quando cambi i tuoi abiti e indossi quelli da pellegrina – dice Francesca Ventura, adulta del gruppo parrocchiale – tutto inizia ad avere il sapore della semplicità: sveglia presto, zaino in spalla e si cammina…a volte a fianco dei tuoi amici, a volte in solitudine…a volte ti senti forte e vai avanti …”. “E’ spiazzante come in questo cammino – aggiunge Paola Cenderello, anche lei di Romito – ho rivisto la mia vita e nelle ultime tappe come ho trovato la forza e le risposte che da tempo mi mancavano !”. Anche per Marina d’Imporzano “il cammino di Santiago non si può raccontare, va vissuto di persona. E vi assicuro che ogni giorno c’è una sorpresa per ognuno”. Del gruppo scout faceva parte Lorenzo Vivaldi, che dice: “Il cammino è difficile, ma ci ha riservato ricchezze davvero inaspettate. Come la possibilità di conoscere nuovi limiti, di allenare la nostra perseveranza e il nostro spirito di adattamento, di conoscersi e di conoscere l’altro, di scoprire nuovi paesaggi e alla fine di gioire orgogliosi”. Con i giovani e i seminaristi erano infine Alessandro Scappazzoni e Francesco Freschi. Ci parlano, rispettivamente, di “un’ esperienza che rifarò sicuramente in futuro e che consiglio a tutti di provare almeno una volta” e di “un cambiamento che ho davvero sentito: nel movimento verso Santiago, verso nuovi orizzonti, nella fede, nell’amicizia e infine nella mia stessa vita”.

