Coppa Italia di Eccellenza e Promozione: tutti i risultati odierni e i primi verdetti

Terzo turno di Coppa Italia. Per le squadre di Eccellenza si è trattato dell’ultima gara dei minigironi a tre. La prossima settimana si farà sul serio perché inizierà il campionato. Manca invece ancora una partita alle squadre di Promozione, impegnate in girone da quattro squadre. Per loro, il campionato scatterà l’11.

In Eccellenza, spicca il passaggio del turno della Cairese, che ha vinto con lo stesso punteggio, 4 a 2, sia contro l’Arenzano sia oggi contro il Finale, eliminando così gli uomini di Ferraro. I gialloblù rimangono l’unica savonese in corsa, visto che la sconfitta contro il Taggia di misura è stata fatale all’Albenga.

