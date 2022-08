Covid, ancora numeri in discesa: nel savonese ricoverate 52 persone, 2 in terapia intensiva

Liguria. Scendono ancora i numeri riferiti al Coronavirus in Liguria. In tutto sono 490 i nuovi positivi nella regione, 81 nel savonese. Il dato si riferisce a 763 tamponi molecolari e 2.758 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino sanitario di oggi, domenica 28 agosto.

I ricoveri salgono di tre unità a livello regionale, sono 257 in tutta la Liguria, di cui 8 in terapia intensiva; 52 le persone ricoverate in Asl2, di cui 2 in terapia intensiva. Nel savonese ci sono 3 ospedalizzati in meno rispetto a ieri.

