Cuore Bastoni: “Ok il gol, ma servivano i punti. C’è un po’ di rammarico, ma alla fine siamo contenti”

Tra i protagonisti assoluti della partita, Simone Bastoni si è preso lo Spezia sulle spalle nel momento più critico, trovando la rete dell’1-1 che ha dato nuova linfa alla squadra di Gotti: “Dobbiamo essere contenti di questo punto, abbiamo giocato con una squadra forte. C’è un po’ di rammarico, ma alla fine siamo contenti. Con il mister abbiamo iniziato un nuovo percorso, stiamo imparando ciò che chiede, provando a fare uno step in più. È sempre bello fare gol, ci sono riuscito ma l’importante era il risultato. Oggi è stata una prestazione positiva, abbiamo avuto un momento in cui abbiamo sbandato dopo il secondo gol ma ci può stare e siamo stati bravi a restare in partita anche dopo l’espulsione”, spiega lo spezzino alle televisioni, prima di concentrarsi sui singoli.

“Nzola? M’Bala è in bravo ragazzo, che ha bisogno di essere stimolato. Quest’anno l’ambiente e il mister hanno toccato le corde giuste”. Poi una battuta sull’amico Martin Erlic, ritrovato da avversario dopo tante battaglie in maglia Spezia: “È stato bello rivederci, dovevamo scambiarci la maglia ma le aveva finite”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com