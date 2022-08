Variabilità al mattino, in particolare sui settori centrali della Liguria, dal pomeriggio addensamenti cumuliformi su rilievi e zone interne con possibili rovesci o temporali associati, cielo soleggiato lungo la costa. Queste le previsioni odierne di Arpal per una domenica che sarà dunque all’insegna dell’instabilità, con temperature in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso, l’umidità su valori medi. Domani, lunedì, la giornata sarà prevalentemente soleggiata con nuvolosità variabile. La settimana proseguirà poi con marcata variabilità che già da martedì potrebbe portare rovesci e temporali.

L’articolo Domenica con qualche velatura, possibili piogge da martedì proviene da Citta della Spezia.

