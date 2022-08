Domenica di controesodo estivo: giornata da bollino rosso sulle autostrade liguri, allerta anche sull’Aurelia

Liguria. Come vuole la tradizione, l‘ultima domenica di agosto è la data designata da milioni di persone per il rientro e il ‘fine vacanze’. Per questo motivo, sulla rete autostradale ligure oggi sarà una giornata delicata con particolare attenzione al pomeriggio, quando le riviere si spopoleranno e i flussi del traffico potrebbero creare qualche problema per la viabilità: su tre delle quattro tratte che compongono il nodo autostradale ligure è stato dato il bollino rosso fino a sera.

Sulla A10 i problemi potrebbero verificarsi per chi viaggia verso il capoluogo ligure: dalle 13 alle 19 è dato il bollino rosso, con una previsione di traffico molto superiore alla media e migliaia di persone che dalla riviera di ponente andranno a prendere le tratte autostradale che portano a nord. Per tutto il resto della giornata il bollino sarà comunque giallo.

