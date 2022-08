Expo Valle Arroscia, successo per le cooking master class de “il sale della Liguria”

Pieve di Teco. Nel segno della tradizione e impreziositi dal SALE DELLA LIGURIA, il nuovo brand olfattivo della “Terra di Colombo”, e dagli ambasciatori del gusto della nostra regione, sono iniziati i primi appuntamenti dei laboratori del gusto, promossi dall’associazione Antiche Vie Del Sale all’Expo 2022 della Valle Arroscia, che termineranno domenica 28 agosto.

Venerdì 26 agosto, il tema dell’inaugurazione è stato “Terra e Mare”, un appuntamento a quattro mani, condotto da Paola Ferrari della cooperativa Aresta e dal “Cuoco del Mare” Salvatore Pinga della cooperativa Imperia Pesca, che ha proposto“pesce azzurro in salsa aiè”, con una performance al mortaio per la salsa all’aglio di Vessalico abbinata alla Palamita e al Sale di Liguria, cotto in olio extravergine di oliva della riviera ligure DOP e abbinato dai sommelier A.I.S. alle bollicine del 2 Luglio della Tenuta Maffone.

Sabato 27, “il discepolo di Escofier” Renato Grasso, custode della ricetta del “brand olfattivo” della Liguria, ha coinvolto i visitatori con “pesce marinato agli aromi della Valle Arroscia”: una prelibatezza nel segno del progetto regionale che vede l’olio della riviera ligure DOP, il basilico e i vini DOP liguri ambasciatori del marchio ligure nel mondo.

