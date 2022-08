Giornata di azione mondiale dei sindacati di classe per la pace 1 settembre: USB lancia assemblea a Genova

Genova. La Federazione Sindacale Mondiale WFTU promuove, per il giorno 1 settembre, una giornata di azione internazionale per la pace e contro la guerra. Una giornata importante, lanciata da FSM – WFTU proprio durante le giornate del congresso mondiale tenutosi a Roma ed organizzato da USB. In Italia si svolgerà un’assemblea a Genova, città i cui lavoratori si sono distinti per le lotte contro il traffico di armi nel porto, dalle ore 17:00 presso il centro Music for Peace, Viadotto della Camionale, 456. “Mai più sangue dei lavoratori in nome della competizione economica!”

Dichiarazione della WFTU sul 1° settembre – Giornata di azione dei sindacati per la pace

