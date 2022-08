Il rammarico di Dionisi: “Due punti persi, sfortunati sul rigore. Dal campo Ferrari può solo fare quello”

Tanto rammarico per Alessio Dionisi per il 2-2 contro lo Spezia. Nonostante lo svantaggio dell’intervallo, il tecnico del Sassuolo sente di aver perso un’occasione al Picco, non strappando i tre punti: “Sono due punti persi, ma non sono persi. Li recupereremo, con queste prestazioni. È una buona prestazione, migliorata dopo il Lecce. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo avremmo meritato di più, cercando il terzo gol. Di oggi sono veramente soddisfatto da questo punto di vista. Oggi non era semplice, lo scorso anno è finita 2-2 ma quest’anno l’abbiamo fatta in un modo diverso, facendo bene dall’inizio alla fine. Non possiamo basarci su due partite, dobbiamo dare continuità e questo atteggiamento ci farà recuperare i due punti persi. Con questo atteggiamento ci toglieremo soddisfazioni”.

Un 2-2 generato anche dal rigore concesso sul finale di primo tempo, che per Dionisi non è del tutto chiaro: “Siamo stati sfortunati. Mi hanno spiegato la dinamica, dal campo lo rivedo e un giocatore può solo saltare e colpire la palla. Siamo stati sfortunati sull’episodio, recupereremo”. Poi una battuta sul Picco, un vero e proprio fortino in questo inizio di stagione, che ha impressionato il tecnico del Sassuolo: “È un bell’ambiente. Noi non abbiamo tanti tifosi ma siamo una cittadina, quindi complimenti ai tifosi dello Spezia e ai nostri, che ci hanno seguito. All’inizio la partita l’abbiamo fatta noi e lo stadio si infiammava. Noi siamo una squadra giovane, faccio i complimenti alla squadra perché all’intervallo c’era nervosismo. Siamo stati bravi a resettare, purtroppo non abbiamo vinto nonostante abbiamo provato”.

