Leivi: a tutto De Andrè con Napo, tanti applausi

Questa sera la rassegna agostana di musica “Notti tra le note” che Leivi offre ogni anno a cittadini e visitatori ospita un nome che non ha bisogno di molte presentazioni. Alberto Napolitano, in arte “Napo”, da ormai quindici anni porta in giro per l’Italia, come una preziosa eredità, la musica, o per meglio dire, la poesia delle canzoni di Fabrizio De Andrè, facendo così che essa superi incorrotta il passare del tempo. Napo voce di De Andrè stasera alla Chiesa del Curlo di Leivi.

Tanta gente (un centinaio, sicuramente) ad aspettarlo, salendo su dalla costa, in questo suo tour del Tigullio e del suo entroterra dell’estate 2022. Un grande grazie da parte del sindaco Vittorio Centanaro per la Protezione civile, i volontari della Pro Loco e della scuderia Auto&Moto Retró che hanno organizzato un sistema di bus navetta per sgravare l’arteria stretta che da Leivi sale al Curlo. E un ringraziamento naturale all’ideatore della rassegna, Mario Trabucco, musicista ed ex consigliere comunale.

