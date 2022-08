Mancanza organico in Asl2, due bandi per primari del pronto soccorso e della chirurgia della mano

Savona/Pietra Ligure. Nuovi bandi per ricoprire figure mediche fondamentali in due ospedali del savonese: un primario del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure e un primario di Chirurgia della Mano al San Paolo di Savona. Sono queste le novità in casa Asl2 per colmare la mancanza di organico nella sanità territoriale.

Sono state quindi confermate le procedute per coprire lungo cinque anni i due incarichi. Oltre aver maturato competenze mediche specifiche nei due ruoli, i nuovi dirigenti devono possedere anche capacità gestionali e organizzative.

