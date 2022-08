Musica e fiabe al Pin con Aidea

Nell’ambito del progetto “Mind the gap” finanziato dalla Regione Liguria, da lunedì 29 agosto fino all’9 settembre presso il Pin, avrà luogo un laboratorio di lettura e musica condotto dal musicista Giovanni Franceschini. La partecipazione è gratuita previa iscrizione ad Aidea Solidarietà. Il laboratorio prevede attività di sensibilizzazione alla musica e alla lettura, giochi sonori, costruzione di elementari strumenti musicali, rivisitazione musicale di celebri fiabe. Per info, dettagli e iscrizioni scrivere a segreteria.aideasp@gmail.com –Informazioni 333 95 03490. Per iscrizione junior tramite bonifico € 15,00 IBAN: IT65D0623010706000040806289 indicando come causale “iscrizione nome e cognome”.

