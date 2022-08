Per gli “Amici del moletto” serata conviviale e di ricordi estivi al circolo canottieri di Sanremo

Sanremo. Si è suggellata con una cena presso il Circolo Canottieri di Sanremo la storica amicizia tra lombardi, piemontesi e liguri al termine di una splendida estate sanremese. Una cena a base di pesce locale e di ottimo vermentino che hanno fatto da sfondo ad una serata conviviale, in cui sono stati rievocati i ricordi estivi del gruppo di amici uniti da un “moletto“, ovvero il pennello su cui insistono i lettini, che negli anni hanno rafforzato l’amicizia.

Oggi lo stesso gruppo ripartirà per Monza, Milano o Mondovì, Sant’Angelo Lodigiano per riprendere le proprie abitudini autunnali, fatte di scuola e lavoro per i più grandi. L’appuntamento è per Natale, con quel pizzico di tristezza di chi si lascia temporaneamente.

